Broadcom streicht Gratisversion von VMware-Produkt Esxi

VMware hat das Ende der Gratisversion von vSphere Hypervisor gemeldet. Das auch als Esxi bekannte Produkt steht ab sofort nicht mehr auf der Website zum Download zur Verfüg ung. "Zusammen mit der Beendigung der unbefristeten Lizenzierung hat Broadcom auch beschlossen, den Free Esxi Hypervisor einzustellen und ihn als EOGA (End of General Availability) zu kennzeichnen", schreibt Vmware im eigenen Blog . "Bedauerlicherweise wird derzeit kein Ersatzprodukt angeboten."Die kostenlose Version von ESXi hatte zwar einen deutlich eingeschränkten Funktionsumfang, bot aber die Möglichkeit, das Produkt vor dem Umstieg auf eine Bezahllizenz umfangreich zu testen. Vorteils-Lizenzierungen für die VMware User Group sowie eine Testversion sollen laut "The Register" aber weiterhin verfügbar bleiben . Daher ordnet Gartner-Analyst Michael Warrilow den Schritt gegenüber der Redaktion auch als weniger drastisch ein, als er zuerst anmuten mag – vorausgesetzt, dass die Testversion weiterhin bereitsteht. Zudem gebe es verschiedene kostenfreie Open-Source-Alternativen.Dennoch stellt die EOGA-Ankündigung einen weiteren Schritt seitens Broadcom dar, das VMware-Portfolio drastisch zu verkleinern. So hat der Anbieter im Dezember bekanntgegeben, dass zahlreiche Produkte künftig nicht mehr als Stand-alone-Lösungen, sondern nur noch als Teil von VMware Cloud Foundation angeboten werden. Das geht mit dem End of Availability (EOA) für Dutzende Produkte einher (eine detaillierte Liste ist auf dem Blog von VMware einsehbar). (sta)