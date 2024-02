Bard kann neu auch Bilder generieren und versteht mehr Sprachen

Seit Ende letzten Jahres basiert Googles Chatbot Bard auf dem KI-Modell Gemini Pro, allerdings lediglich in englischer Sprache. Wie der Internetriese nun mitteilt, ist Gemini Pro per sofort in allen unterstützten Sprachen, Ländern und Regionen verfügbar, inklusive der Schweiz.Dazu kann Bard neu mit einer Überprüfungsfunktion aufwarten, mit der sich im Web kontrollieren lässt, ob die Antworten des Chatbots Tatsache sind. Hierfür findet sich ein kleiner Button mit einem G-Symbol. Ein Klick darauf weist Bard an, im Internet nach Bestätigungen der Antworten zu suchen.Last but not least verfügt Bard in ausgewählten Ländern über einen Bildgenerator auf Englisch. Dieser basisert auf Googles Modell Imagen 2 und soll qualitativ hochwertige, fotorealistische Ergebnisse liefern, wie Google verspricht. Weiter heisst es, die Bildgenerierung sei mit grossem Verantwortungsbewusstsein entwickelt worden. So nutzt Bard hier SynthID, um digital identifizierbare Wasserzeichen in die Pixel der generierten Bilder einzubetten. Damit soll sichergestellt werden, dass sich die von Bard generierten Bilder eindeutig von den von Menschen erschaffenen Originalen unterscheiden lassen. (rd)