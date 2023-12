Apple veröffentlicht iOS 17.2 mit neuer Journals-App

Apple hat Updates für seine verschiedenen Betriebssysteme veröffentlicht. Das Update für iOS sowie iPadOS trägt die Versionsnummer 17.2 und bringt als grosse Neuerung die App Journals mit sich. Bei Journals handelt es sich um eine Tagebuch-Anwendung, die es dem Nutzer laut Apple erlauben soll, "zu reflektieren und Dankbarkeit auszudrücken, was sich nachweislich positiv auf das Wohlbefinden auswirkt". Dabei kann man Fotos, Videos, Audioaufnahmen oder Orte in seine Journals-Einträge einbinden, und die App macht Vorschläge, die Tagebucheinträge inspirieren sollen.Nebst Journals bekommt iOS eine neue Übersetzungsoption für die Aktionstaste des iPhone 15 Pro und Pro Max, zudem gibt es für diese beiden Geräte die Möglichkeit, räumliche Videos aufzuzeichnen, die dann (dereinst) mit Apples Vision Pro angesehen werden können. Und die Fokussierungsgeschwindigkeit der Telekamera soll bei diesen Geräten verbessert werden.Neuerungen gibt es zudem rund um Nachrichten oder die Wetter-App, die beispielsweise über die Niederschlagsmengen für einen bestimmten Tag innerhalb der kommenden zehn Tage informieren kann. Verbessert werden nebst anderem auch Airdrop, Apple Music oder die Funktion zum automatischen Ausfüllen von PDFs, und es gibt ein neues Digitaluhr-Widget sowie Qi2-Support für das iPhone 13 und 14.Nebst den Updates 17.2 für iOS und iPadOS gibt es auch TV OS in der Version 17.2, MacOS Sonoma in der Version 14.2 (u.a. ebenfalls mit verbesserter Wetter-App und einfacherer Verwaltung von Timern in der Uhr-App) und WatchOS in der Version 10.2. (mw)