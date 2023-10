Microsoft Powertoys-Update behebt zahlreiche Bugs

Microsoft hat für seine Hilfsprogramm-Sammlung Powertoys das Update auf Version 0.74.1 veröffentlicht und einige Fehler ausgebessert, die in den offiziellen Release Notes einzusehen sind. So wurde unter anderem ein Parsing-Problem bei der Konvertierung von Binärdaten aus den Registry-Dateien in der Registry-Vorschau behoben. Und auch am automatische Einrasten von Fancy Zones in Kontextmenüs bei verschiedenen Anwendungen haben die Entwickler geschraubt. Darüber hinaus fixt das Update den Fehler, dass die SVG-Vorschau einige Dateien mit Kommentaren ignorierte, nachdem Microsoft den Code zum Parsen von Dateien optimiert hatte.Bei 0.74.1 handelt es sich um das erste Update nach Veröffentlichung der neuen Version 0.74.0 vor rund einer Woche. Diese hat zahlreiche Verbesserungen mit sich gebracht und mit dem Umstieg auf Windows App SDK 1.4.1 unter anderem die Stabilität gesteigert. Darüber hinaus hat der Anbieter den Text Extractor auf Version 2.0 aktualisiert, mit einem neuen Overlay, Tabellenmodus und weiteren Quality of Life-Verbesserungen.Das aktuellste Version lässt sich direkt über den Updateprüfer von Powertoys runterladen. Auf der Release-Seite stehen aber ebenfalls vier verschiedene Installer-Dateien für den direkten Download zur Verfügung. (sta)