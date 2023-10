Google weitet Client-seitige Verschlüsselung von Gmail auf Mobilegeräte aus

Nachdem Google im Frühjahr die Client-seitige Verschlüsselung von Gmail für alle Unternehmenskunden lanciert hat ("Swiss IT Magazine" berichtete ), weitet der Suchmaschinengigant dieses Feature für Kunden von Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus und Education Standard nun auf Mobilgeräte aus, wie er in einem Blogbeitrag verrät. Demnach steht die Client-seitige Verschlüsselung von Gmail neu auch für Android- und iOS-Geräte zur Verfügung, was das Verfassen und Lesen von verschlüsselten Nachrichten direkt vom Smartphone oder Tablet aus erlaubt. Entsprechend ist es nicht mehr notwendig, mehrere Anwendungen herunterzuladen oder auf ein externes Portal zu wechseln, um auf verschlüsselte Nachrichten zuzugreifen. Somit können Nutzer unter Einhaltung von Compliance- und gesetzlichen Anforderungen mit sensiblen Daten auf ihren mobilen Geräten arbeiten.Die Client-seitige Verschlüsselung stellt sicher, dass sensible Daten im E-Mail-Text und in den Anhängen für Google-Server nicht entzifferbar sind. Der Nutzer hält dabei die alleinige Kontrolle über die Chiffrierungsschlüssel und kontrolliert auch die Identitätsverwaltung. (abr)