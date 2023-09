Microsoft stattet OneDrive mit Offline-Modus aus

15. September 2023 - Im November will Microsoft in Onedrive einen Offline-Modus als Preview einführen. Damit lassen sich bestimmte Dateioperationen ausführen, auch wenn keine Internetverbindung besteht.

Microsoft will den hauseigenen Cloud-Speicher um die Möglichkeit erweitern, Dateien auch ohne Internetverbindung zu bearbeiten. Diese Woche hat der Konzern die Roadmap von Microsoft 365 um die Ankündigung erweitert, einen Offline-Modus einzuführen. Damit soll es möglich sein, bestimmte Dateioperationen auszuführen, auch wenn keine Verbindung zur Cloud besteht. Wie Microsoft schreibt, kann man damit Onedrive im Browser starten und Dateien ohne Internetzugang anzeigen, sortieren, umbenennen, verschieben, kopieren oder löschen. Ausserdem können lokal gespeicherte Onedrive-Dateien, die als immer offline verfügbar markiert sind, im Browser geöffnet und bearbeitet werden, auch wenn keine Internetverbindung besteht. Änderungen, die offline durchgeführt wurden, werden sodann automatisch synchronisiert, wenn die Verbindung wieder besteht.Aktuell stehen Offline-Funktionen nur begrenzt zur Verfügung. Onedrive-Dateien lassen sich zwar in Windows bearbeiten, doch nur, wenn sie konsequent lokal gespeichert werden.Microsoft will mit dem Offline-Modus im November als Preview starten. Bereits im Dezember will man das neue Feature dann allgemein zur Verfügung stellen. (rd)