iPhone-12-Strahlung ruft weitere EU-Regierungen auf den Plan

(Quelle: Apple)

14. September 2023 - Der von Frankreich als zu hoch festgestellte Strahlungswert vom iPhone 12 ruft weitere EU-Regierungen auf den Plan. Apple selber bestreitet die Vorwürfe und verweist auf abgeschlossene Zertifizierungen.

Frankreich hat am 12. September eine Bombe platzen lassen: Gemäss einer Labor-Messung übersteigt das iPhone 12 den in der EU geltenden Strahlengrenzwert. (Swiss IT Magazine berichtete ) Da die von den Franzosen vorgenommende Messung offenbar geltende EU-Richtlinien missachtet, werden nun weitere Regierungen auf die Angelegenheit aufmerksam. Wie "The Register" schreibt , habe Belgien angekündigt, Gesundheitsrisiken in Zusammenhang mit der Nutzung des Geräts zu überprüfen. Die zuständigen Aufsichtsbehörden in Deutschland, Italien sowie den Niederlanden haben gemeldet, dass sie die Situation im Auge behalten.Die niederländische Telekom-Regulierungsbehörde hat von Apple ausserdem eine Klarstellung verlangt. Ferner hat sie von den Franzosen den Labor-Bericht angefordert, auf welcher die Grande Nation ihre Behauptungen stützt. Apple selber behauptet vehement, dass die Strahlung des iPhone 12 innerhalb der gültigen Grenzwerte liegen. Schliesslich sei das Gerät zum Verkaufsstart im September 2020 von den zuständigen Behörden als konform zertifiziert und seit daher nicht mehr modifiziert worden. (dok)