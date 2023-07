Microsoft 365 Copilot: Happige Preiserhöhung für Unternehmen

(Quelle: Microsoft)

19. Juli 2023 - Mit Copilot für Microsoft 365 brachte Microsoft jüngst einen KI-Assistenten für die beliebten Office-Anwendungen. Als Unternehmenskunde greift man dafür aber recht tief in die Tasche.

Microsoft hat die Preise für die Nutzung für die KI-Funktionen von Microsoft 365 Copilot im Rahmen der Partner-Konferenz Inpire bekanntgegeben. So sollen künftig 30 US-Dollar pro Nutzer und Monat für den Copilot anfallen. Der für Unternehmen optimierte Bing Chat Enterprise wird in seiner finalen Version obendrein mit 5 Dollar pro Monat und Nutzer aufschlagen. Der KI-Chat wird derzeit noch kostenlos in der Preview-Version ausgerollt. Alle Preiserhöhungen gelten vorerst nur für die Unternehmens-Abos (E3, E5, Business Standard und Business Premium), Privatnutzer können Bing Chat und den Office-Copilot damit für dem Moment noch kostenlos benutzen.Microsoft bewirbt den seit März 2023 für Office verfügbaren Copilot für Microsoft 365 mit der tiefen Integration ins gesamte Ökosystem. Die KI greift auf Dokumente, E-Mails, Kalendereinträge, Chats, Meetings und Kontakte zu und nutzt diese Informationen für den aktuellen Workflow des Nutzers. Im Vergleich zu den bestehenden Lizenzkosten für die Office-Suite ist der Aufpreis massiv: Wer etwa eine E3-Lizenz nutzt, bezahlt nach Preisliste heute 36 Dollar – damit verdoppeln sich die Lizenzkosten beinahe bei der Copilot-Nutzung. Ob sich das rechnet, hängt wohl auch vom Use Case ab. Wie die Microsoft-Partner und -Unternehmenskunden auf die teilweise wohl recht einschneidende Preiserhöhung für ihre Lizenzbudgets reagieren werden, wird sich in den kommenden Wochen und Monaten zeigen. (win)