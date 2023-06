Neuer Stand-alone-Router von Netgear

(Quelle: Netgear)

15. Juni 2023 - Netgear lanciert einen neuen Router, der sich an User mit kleiner Fläche richtet. Das Gerät ist laut Hersteller zukunftssicher ausgerüstet und kann als System erweitert werden.

Netgear hat einen neuen Router im Sortiment, der auf den Namen RBRE960 hört und der Orbi-960-Serie zugehörig ist. Das neue Modell richtet sich an User in einer kleinen Wohnung oder kleinem Büro, wo ein einzelner Router ausreicht. Das Gerät verfügt über ein viertes Frequenzband, um ein zusätzliches WLAN-Spektrum zu nutzen und nicht mit Geräten, die das 2,4-GHz- und 5-GHz-Band nutzen, zu interferieren. Ausserdem wird so eine stabile und hohe Geschwindigkeit erzielt. Darüber hinaus unterstützt der Neuzugang den WiFi-6E-Standard.Der Router verfügt über einen 10-Gigabit-Internetport, um selbst die schnellsten Glasfaserleitungen zu unterstützen. Des Weiteren verfügt er an der Rückseite über Ethernet-Ports, um Endgeräte via Kabel anzuschliessen. Mit Hilfe der Orbi-App kann jederzeit auf den Router zugegriffen werden, um Einstellungen bezüglich der Technik oder den kostenpflichtigen Smart Parental Controls (im Abo erhältlich) vorzunehmen. Um das Netzwerk effektiv zu schützen, verfügt der Router zudem standardmässig über eine 128-Bit-WPA-Verschlüsselung.Der Stand-alone-Router kann jederzeit durch Hinzufügen von Satelliten zu einem vollwertigen Mesh-System von Netgear ausgebaut werden, sollte sich das Einsatzgebiet vergrössern. Er ist auch direkt im Doppelpack mit einem Satelliten erhältlich, womit eine Fläche von bis zu 450 Quadratmeter abgedeckt werden kann. Der RBRE960 ist als einzelnes Gerät für 700 Franken ab sofort erhältlich. (adk)