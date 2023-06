Erstes Memo der neuen Twitter CEO Linda Yaccarino

13. Juni 2023 - Linda Yaccarino ermutigt ihre Angestellten, unter ihrer Leitung Twitter 2.0 aufzubauen. In einem offenen Brief präsentiert sie ihre Vision von der Zukunft von Twitter.

Linda Yaccarino, die von Musk beauftragte neue Twitter CEO, hat ihre Arbeit bei Twitter aufgenommen, wie "The Verge" meldet . Ihre erste Amtshandlung war ein Memo an die gesamte Belegschaft mit dem Titel "Building Twitter 2.0 together". In ihrem Brief nimmt sie Bezug auf Musk, der die Transformation bei der Mobilität mit Tesla und bei der Raumfahrt mit SpaceX vorantreiben möchte. Yaccarino ist klar geworden, dass der "globale Town Square", wie sie Twitter bezeichnet, ebenfalls eine Transformation nötig hat. Mit Hilfe von Twitter soll die Zivilisation durch den ungefilterten Austausch von Informationen sowie den offenen Dialog über die wichtigsten Themen vorangetrieben werden.In ihrem Brief schreibt sie des Weiteren, dass es an der Zeit sei, Twitter 2.0 aufzubauen. Twitter befände sich auf der Mission, die akkurateste Echtzeit-Newsquelle zu werden. Dies sei kein leeres Versprechen, sondern die Realität des Unternehmens. Weiter appelliert sie an alle, an die Zukunft zu glauben – und hart dafür zu arbeiten. Es sei selten, dass man die Chance bekäme, etwas Neues aufzubauen.Yaccarino verfügt über langjährige Erfahrung in der Werbebranche. Zuvor leitete sie den weltweiten Anzeigenverkauf bei NBCUniversal leitete. Musk hat gesagt, dass er weiterhin die Produkt- und Technikteams von Twitter beaufsichtigen wird, während Yaccarino alles andere leiten wird. Ihre Hauptaufgabe wird es sein, das Anzeigengeschäft von Twitter wieder aufzubauen, das seit der Übernahme durch Musk zusammengebrochen ist. (adk)