Vivaldi integriert Bing mit Tarnungs-Trick

(Quelle: Vivaldi)

8. Juni 2023 - Vivaldi nutzt seine Erfahrung im Tarnen seines Browsers, um den Zugang zum Bing-Chat zu ermöglichen. Ausserdem bietet die neue Version verbesserte Workspaces.

Der norwegische Browser-Entwickler Vivaldi hat die Version 6.1 seines Browsers Vivaldi zum Download freigegeben. User können unter Vivaldi neu die Bing-Chat-Funktion von Microsoft nutzen, die normalerweise nur in Edge funktioniert. Vivaldi nutzt dafür den technischen Kniff, dass sich der Browser beim Zugriff auf Bing für den Webserver als Edge-Browser ausgibt. Vivaldi hat bereits Erfahrung im "Tarnen" seiner Browsers, da Vivaldi von einigen Websites gesperrt wird, weil die Websites nicht für Vivaldi optimiert sind, so der Hersteller. Daher gibt sich Vivaldi üblicherweise als Chrome aus, wie diesem Blog-Artikel zu entnehmen ist.Ebenfalls neu in der Version 6.1 sind überarbeitete Workspaces. Dabei handelt es sich um eine Form der Gruppierung von Tabs, die sowohl wie gewohnt horizontal, als auch vertikal funktioniert und mehrere Tabs einer frei wählbaren Kategorie bündelt. Verschiedene Workspaces können neu mittels Drag & Drop verwaltet werden. Ausserdem arbeitet Vivaldi an einer Version für iOS, die in naher Zukunft verfügbar sein wird. Die neue Version 6.1 kann in der Freeware-Library von "Swiss IT Magazine" heruntergeladen werden. (adk)