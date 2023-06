Amazon will beschädigte Produkte mit KI-Hilfe finden

2. Juni 2023 - Um defekte und beschädigte Produkte gar nicht erst auszuliefern, rollt Amazon in verschiedenen Lagern eine KI-Hilfe aus. Auch an Standorten in Europa soll die neue Künstliche Intelligenz bald zum Einsatz kommen.