Whatsapp-Bookmarks für selbstlöschende Nachrichten

(Quelle: Whatsapp)

24. April 2023 - Ein neues Whatsapp-Feature erlaubt das Behalten von Nachrichten, die eigentlich ein Ablaufdatum hätten. Der Absender kann die permanente Speicherung jedoch ablehnen.

Bei Whatsapp lassen sich Nachrichten mit einem Ablaufdatum versehen, sodass sie danach automatisch aus dem Chat verschwinden. Jetzt krebst der Messenger-Dienst gewissermassen ein bisschen zurück: Für Nachrichten mit Ablaufdatum können Empfänger neu ein Bookmark setzen und die Nachricht so permanent speichern – vorausgesetzt, der Absender gibt dafür sein Einverständnis.Die neue Funktion nennt sich "Keep in Chat", wie die Entwickler im Whatsapp-Blog ausführen , und soll in den kommenden Wochen weltweit ausgerollt werden. Wenn der Empfänger eine solche Bookmark anlegt, wird der Absender informiert und kann die permanente Speicherung durch den Empfänger ablehnen. Der Blogpost spricht dabei von einer neuen Superkraft für Absender. Auf der Empfängerseite legt Whatsapp die markierten Nachrichten nach Chats aufgeteilt in einem speziellen Ordner ab. (ubi)