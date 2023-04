Printscreen-Taste bei Windows wird umfangreicher

13. April 2023 - Microsoft ändert die Funktionalität der Printscreen-Taste. Neu öffnet sie das Snipping-Tool, welches deutlich mehr Freiheiten bei der Bildschirmaufnahme ermöglicht.

Die Printscreen-Taste bei Windows-Rechnern macht seit 28 Jahren dasselbe: Einen Screenshot des kompletten Bildschirms, welcher in die Zwischenablage kopiert wird und anschliessend weiter verwendet werden kann. Die jüngsten Beta-Previews der Builds 22621.1546 und 22624.1546 offenbaren nun, dass Microsoft mit dieser Tradition bricht und besagte Taste nicht mehr einfach einen Screenshot erstellt, sondern das Snipping-Tool öffnet. Bislang ist die Tastenkombination Windows + Shift + S notwendig, um das Snipping-Tool zu starten. Dies schreibt "Windows Latest".Mit dem Snipping-Tool ist es möglich, nebst dem kompletten Bildschirm einen rechteckigen Screenshot eines beliebigen Bereiches oder eines beliebigen Fensters zu erstellen. Auch ein Freiform-Modus steht zur Verfügung. Zudem kann der soeben erstelle Screenshot auf Wunsch direkt im Anschluss bearbeitet oder wie gewohnt in eine beliebige Applikation reinkopiert werden. Sogar zeitgesteuerte Aufnahmen sind mit dem Snipping-Tool möglich. Doch Microsoft hat ein Herz für Traditionalisten. Wer lieber weiterhin ganz klassisch einen Screenshot mit der entsprechenden Taste erstellen will, kann dies unter Einstellungen -> Eingabehilfen -> Tastatur wieder rückgängig machen. (adk)