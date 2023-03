Microsoft: Entwickler-Konferenz Build findet vom 23. bis 25. Mai statt

15. März 2023 - Von der diesjährigen Microsoft-Entwicklerkonferenz Build verspricht man sich vor allem News zu den KI-Plänen des Unternehmens. Sie wird vom 23. Bis 25. Mai in einer hybriden Form stattfinden.

Microsoft hat Details zur Durchführung seiner Entwicklerkonferenz Build 2023 verkündet. Der Event wird als Hybrid-Veranstaltung vom 23. Bis 25. Mai durchgeführt. Der digitale Teil des Events findet am 23. und 24. Mai statt, in Seattle beginnt das Live-Programm bereits am 22. Mai mit Pre-Day Workshops und dauert bis am 25. Mai an. Die Kosten für den Live-Event betragen 1525 US-Dollar, weitere 225 Dollar werden für die Pre-Day Workshops fällig. Die Teilnahme am Online-Event ist hingegen kostenlos ( via "Neowin"). Eröffnet wird die Veranstaltung mit einer Keynote von Microsoft-CEO Satya Nadella.Wie verschiedene Medien berichten, werden an der Build 2023 verschiedene Neuheiten sowie ein Ausblick für die KI-Produkte von Microsoft erwartet. Weiter erhofft man sich gegebenenfalls Details zu Windows 12. Anmelden kann man sich hier , und an dieser Stelle gibt es mehr Informationen zur Build 2023. (win)