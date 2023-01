Microsoft blockiert Excel XLL Add-Ins

26. Januar 2023 - Um Angreifern eine weitere Einfallsmöglichkeit wegzunehmen, blockiert Microsoft demnächst XLL Add-Ins für Excel aus dem Internet. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel mit Cyberkriminellen.

Microsoft wird im März damit beginnen, Excel-XLL-Add-Ins aus dem Internet zu blockieren, um einen zunehmend beliebten Angriffsweg für Cyberkriminelle zu eliminieren. In einem kurzen Vermerk auf der Microsoft 365-Roadmap erklärte der Hersteller, dass dieser Schritt eine Reaktion auf "die steigende Anzahl von Malware-Angriffen in den letzten Monaten" sei. Dies berichtet "The Register".Hintergrund der Geschichte ist, dass Microsoft im Juli 2022 Visual Basics for Application (VBA) Makros für die Office-Programme standardmässig blockierte – aus Sicherheitsgründen. Schliesslich suchten Angreifer nach einer neuen Möglichkeit, um Schadcode einzuschleusen und wurden mit den Excel XLL Add-Ins fündig.Bereits seit über einem Jahr beobachteten Security-Forscher, dass Angreifer XLL-Dateien ausnutzten. Forscher von HP's Wolf Security sagten, dass es im vierten Quartal 2021 beispielsweise einen 588-prozentigen Anstieg bei Angreifern gab, welche diese Dateien zur Kompromittierung von Systemen nutzten. Diese Beobachtung fand statt, noch bevor Microsoft VBA-Makros blockierte. (adk)