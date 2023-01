CES: Urinlabor für zu Hause

(Quelle: Withings)

5. Januar 2023 - Withings präsentiert einen smarten Urin-Scanner für die Toilette zu Hause. Das Tool soll eine gesunde Lebensweise fördern.

Withings hat im Rahmen der CES 2023 den U-Scan vorgestellt . Dabei handelt es sich um ein smartes Gadget für die heimische Toilette, welche den Urin analysiert und die entsprechenden Daten an die App fürs Smartphone weiterleitet. Der Urin-Scanner misst 90 Millimeter im Durchmesser und wird wie ein WC-Stein am Rahmen der Toilette befestigt. Beim kleinen Geschäft analysiert er eine Vielzahl von Biomarkern im Urin und nutzt diese für eine Momentaufnahme des Körperhaushaltes.Im Herzen des Geräts befinden sich austauschbare Kartuschen, welche akkubetrieben ungefähr drei Monate lang halten. Die Kartusche Cycle Sync ist auf den weiblichen Zyklus und dessen Hormone abgestimmt und ist ausserdem in der Lage, das Ovulationsfenster zu bestimmen. Die andere Kartusche Nutri Balance ist darauf ausgelegt, pH-Wert, Ketone und Vitamin-C-Spiegel zu messen. Mit Hilfe eines In-App-Coachings werden basierend auf diesen Daten Statistiken erstellt sowie gleichzeitig Gesundheitstipps ausgesprochen. Das Ziel des U-Scans ist die Förderung einer gesunden Lebensweise. Er ist nicht dafür konzipiert, allfällige Krankheitsbilder anhand des Urins festzustellen. Die Marktreife soll das Gadget noch diesen Sommer erreichen. Der Preis inklusive einer Kartusche beträgt 500 Euro. (adk)