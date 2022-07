Globus will Online-Absatz durch exklusive Luxusprodukte steigern

(Quelle: Debora Zeyrek, diamondphoto)

18. Juli 2022 - Der Umsatz, den Globus mit seinem Online-Shop generiert, soll gegenüber dem Stand heute deutlich gesteigert werden. Gelingen soll dies, indem online ganze Kollektionen von Luxusbrands erhältlich sind, während in den Shops nur eine kleine Auswahl zum Verkauf steht.

Globus will sich zum Zalando für Luxuswaren mausern. Dies berichtet "Persönlich" unter Berufung auf ein Interview, das Franco Savastano, CEO von Globus , der "NZZ am Sonntag" gab. Demnach werden über den Online-Shop der Warenhauskette Luxusprodukte verkauft, die in den physischen Läden nicht erhältlich sind. In den physischen Shops soll jeweils eine kleine Auswahl der Marke verfügbar sein – dies auch im Sinne eines Showrooms. Im Online-Shop sollen dann sämtliche Produkte der Kollektion bestellt werden können.Um diese Luxusprodukte vertreiben zu können, investiere Savastano einen Tag pro Woche in die Akquise der exklusivsten Marken. So habe das Unternehmen beispielsweise eben erst Verträge mit Christian Dior Beauty unterzeichnet. Das Ziel sei es, den Umsatz des Online-Geschäfts, der heute rund 15 Prozent des Gesamtumsatzes ausmache, deutlich zu steigern. (af)