Nur wenige Unternehmen nutzen Künstliche Intelligenz effektiv

(Quelle: Pixabay)

14. Juni 2022 - Nur wenige Unternehmen weltweit nutzen Künstliche Intelligenz wirklich effektiv und generieren so einen Wettbewerbsvorteil für sich. Der Grossteil der Firmen weltweit experimentiert erst mit KI, wie eine aktuelle Accenture-Studie zeigt.

Künstliche Intelligenz im Unternehmenseinsatz steckt noch in den Kinderschuhen. Wie eine globale Studie des Beratungshauses Accenture zeigt, experimentiert die Mehrheit der Unternehmen, die KI einsetzen, noch damit. Gerade einmal 12 Prozent der Firmen nutzen KI-Technologie mit einem Reifegrad, der einen starken Wettbewerbsvorteil bringt.Die Untersuchung beziffert in einem Index den KI-Reifegrad von Unternehmen mit einem Wert zwischen 0 und 100 und nutzt zur Beurteilung Aspekte wie Technologie, Firmenstrategie, Unterstützung durch die Führungsebene und die Unternehmenskultur. Demnach liegt der durchschnittliche KI-Reifegrade von Unternehmen aktuell bei einem Wert von 36. Hier besteht also noch massives Potential, um mit dem gezielten KI-Einsatz grösseren Mehrwert zu erzielen. Diejenigen 12 Prozent der Unternehmen, die KI bereits vorteilsbringend einsetzen, erreichen in der Studie einen Reifegrad-Wert von 64. Der Grossteil der Unternehmen (63%) schafft derweil lediglich einen Wert von 29 und kratzt damit kaum an der Oberfläche des KI-Potentials, so Accenture.