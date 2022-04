Atlassian-Dienste: Ausfall könnte noch Wochen dauern

(Quelle: Atlassian)

12. April 2022 - Rund 400 Nutzer der beiden Atlassian-Dienste Confluence und Jira können schon seit über einer Woche nicht mehr darauf zugreifen. Nun erklärt das Unternehmen, dass der Ausfall noch bis zu zwei Wochen dauern könnte.

Seit mehr als einer Woche sind Confluence und Jira, zwei Services von Atlassian , für rund 400 der 200'000 Kunden des Unternehmens nun bereits nicht mehr erreichbar. Ein Fehler in einem Wartungs-Script soll für den Ausfall verantwortlich sein ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Die Status-Seite von Atlassian zeigt derzeit an, dass sowohl Confluence als auch Jira noch immer vom Ausfall betroffen sind. Und wie nun "Bleeping Computer" von Kundenseite erfahren hat , könnte sich die Behebung des Problems gemäss Atlassian noch bis zu zwei Wochen hinziehen.Atlassian hat mittlerweile eine Stellungnahme publiziert, in der man zugesteht, dass der Ausfall inakzeptabel sei. Derzeit habe das Unternehmen die Funktionalität für über 35 Prozent der Benutzer, die von dem Dienstausfall betroffen sind, wiederhergestellt. Auch betont Atlassian , dass der Ausfall nicht auf einen Cyberangriff zurückzuführen sei und dass es keinen unbefugten Zugriff auf Kundendaten gegeben habe. Der Ausfall sei von einem Script verursacht worden, der Legacy-Daten löschen sollte. Fälschlicherweise löschte dieses jedoch etliche Sites und alle zugehörigen Produkte, einschliesslich verbundener Produkte, Benutzer und Anwendungen von Drittanbietern. (luc)