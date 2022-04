Schneller Dateibetrachter für Powertoys

(Quelle: MSFT-SAM/Reddit)

8. April 2022 - Peek heisst ein äusserst schneller Dateibetrachter, der dereinst Windows ergänzen könnte. Das Feature wurde unlängst als Powertoys-Prototyp umgesetzt.

Microsofts praktische Werkzeugsammlung Powertoys könnte schon bald durch einen Datei-Viewer ergänzt werden, der sich ähnlich wie beim Apple-Betriebssystem blitzschnell initialisieren lässt. Wie "Neowin" berichtet , hat ein Microsoft-Mitarbeiter auf Reddit einen entsprechenden Prototyp mit der Bezeichnung Peek vorgestellt Die neue Powertoys-Funktion erweitert den File Explorer von Windows um einen blitzschnellen Dateibetrachter. Dabei bietet sich die Möglichkeit, die Tastenkombination, welche die Anzeige initialisiert, frei zu wählen. Wie bei allen Tastatur-Shortcuts von Powertoys müssen mindestens zwei Tasten für die Funktion definiert werden. Im vorgestellten Prototyp wird das schnelle Öffnen von Bilddateien demonstriert, doch darf davon ausgegangen werden, dass Peek künftig auch mit anderen Formaten zurechtkommt.Ob die Dateibetrachter-Funktion in die Tool-Sammlung Eingang findet, ist offen, doch würde das Feature immerhin eine funktionale Lücke in Windows schliessen. Die aktuelle Ausführung der Powertoys trägt die Versionskennung 0.57 und steht in unserer Freeware Library zum Download zur Verfügung. (rd)