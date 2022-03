Ukrainischer Geheimdienst beseitigt russsische Bot-Farmen

(Quelle: beebright – stock.adobe.com)

30. März 2022 - Der ukrainische Geheimdienst SSU hat im Kampf gegen Fake News ein Netzwerk von fünf russischen Bot-Farmen mit über 100'000 gefälschten Accounts stillgelegt.

Der ukrainische Geheimdienst SSU muss sich unter anderem darum kümmern, dass möglichst wenig Falschinformationen über die russische Invasion verbreitet werden. Solche Fake News, die in den sozialen Medien erscheinen, stammen oft von russischen Bot-Farmen. Laut einem Beitrag von "Winfuture" hat der SSU seit Beginn des Kriegs bereits fünf solchen Bot-Farmen den Garaus gemacht, die untereinander verbunden waren und Falschmeldungen in den Regionen Charkiw, Tscherkassy, Ternopil und Transkarpatien gestreut hatten.Die Bot-Farmen hätten mit über 100'000 Fake-Accounts auf verschiedenen Social-Media-Plattformen gearbeitet, lässt der SSU verlauten: "Im Auftrag russischer Spezialdienste führten Internet-Agenten eine gross angelegte Informationssabotage durch, um die interne Lage in der Ukraine zu destabilisieren und die russischen Invasoren zu unterstützen." Im Rahmen der geheimdienstlichen Aktion habe man über hundert GSM-Gateways beschlagnahmt und gegen 10'000 SIM-Karten sowie Computer und Buchhaltungsdokumente sichergestellt. (ubi)