Google stopft 39 Android-Lecks

(Quelle: Pixabay/gfkDSGN)

9. März 2022 - Im März behebt Google 39 Schwachstellen im System, Framework, Media Framework und Runtime von Android sowie 41 Sicherheitsprobleme bei Pixel-Geräten.

Nebst Microsoft pflegt auch Google zeitnah einen monatlichen Patchday. Im März 2022 werden dabei insgesamt 39 Schwachstellen in Android ausgemerzt. Als kritisch ist das Leck CVE-2021-39708 eingestuft. Es betrifft das Berechtigungssystem von Android 12 und erlaubt es Remote-Angreifen, höhere Nutzerrechte zu erlangen. Dazu kommen sieben Sicherheitslücken im Android Framework und im Media Framework mit hohem Risiko sowie weitere neun Lücken im Android-System, ebenfalls mit hohem Risiko. Ein Update für das Google-Play-System beseitigt eine Schwachstelle in den Media Codecs (CVE-2021-39667).Wie üblich finden sich in den Updates zudem Patches für Mediatek- und Qualcomm-Komponenten mit Schweregrad hoch bis kritisch, die bereits mit dem Patch Level 2022-03-05 verteilt wurden. Eine Übersicht liefert das Android Security Bulletin für den März. Weitere 41 Sicherheits-Updates liefert Google für seine Pixel-Geräte – Näheres erklärt das aktuelle Pixel Update Bulletin . (ubi)