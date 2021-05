Microsoft und Samsung erweitern Your Phone App

(Quelle: Microsoft)

31. Mai 2021 - Microsoft updated die Your Phone App und macht damit die App-Streaming-Funktion performanter. Auch kommen mit der Integration mehrerer weiterer Samsung-Geräten mehr User in den Genuss von Multi-App-Streaming.

Microsoft hat seine Your Phone App aufdatiert und bringt neben einer Ausweitung der kompatiblen Geräte vor allem Verbesserungen in der Performance. Die You Phone App erlaubt es unter anderem, mehrere Apps von Samsung-Geräten auf den Desktop zu streamen. In Zusammenarbeit mit Samsung wurde hierfür nun die Gerätepalette erweitert. Neben dem Serien S21, Z Flip, Z Fold2 und Note 20 ist das Feature nun auch für die erste Generation der Fold-Ausführung, den Note-10-Modellen und dem S20 verfügbar, wie "Mspoweruser" berichtet.Auch wurde an der Performance der App und insbesondere der Streaming-Funktion gearbeitet. Diese soll nun schneller laden, flüssiger laufen und neu kann das Smartphone auch anderweitig genutzt werden, wenn bis zu zwei Apps auf dem Desktop gestreamt werden. Um die Funktionen zu nutzen, werden die Mai-2020-Version von Windows 10 und eines der erwähnten Samsung-Geräte vorausgesetzt, weiter müssen beide Geräte mit dem gleichen WiFi-Netzwerk verbunden sein. (win)