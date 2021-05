Bitcoin dank Musk-Tweets auf Talfahrt

(Quelle: Coinbase)

17. Mai 2021 - Ein einziger Tweet von Elon Musk kostst den Bitcoin erneut rund 5000 Franken. Und das schon zum zweiten Mal innerhalb einer Woche.

Der Bitcoin verliert nach einem Tweet von Tesla-Gründer Elon Musk erneut massiv an Wert. Nachdem er zuletzt Mitte April beinahe die 60'000-Franken-Marke überschritten hatte, liegt der Kurs am heutigen Montag, 17.05.2021 noch auf rund 40'000 Franken. Musk hatte bereits am 13. Mai angekündigt , dass Telsa aufgrund von Bedenken zur Energieeffizienz der Crypto-Währung nun doch keine Zahlungen in Bitcoin annehmen werde, was den Kurs von rund 50'000 auf 45'000 Franken fallen liess. Nun liess ein weiterer Tweet Musks den Kurs erneut um mehrere tausend Franken abstürzen.Dabei antwortete Musk lediglich auf einen Tweet des Crypto-Analysten Mr. Whale. In diesem hiess es: "Bitcoiners werden sich im nächsten Quartal ohrfeigen, wenn sie herausfinden, dass Tesla den Rest ihrer Bitcoin-Bestände abgestossen hat. Mit der Menge an Hass, die @elonmusk bekommt, würde ich es ihm nicht verübeln...". Musks Antwort: "In der Tat." Ob sich Musk auf die Crypto-Bestände von Tesla oder den Hass bezog, scheint dabei noch nicht einmal klar zu sein, reichte aber, um die Crypto-Währung erstmals seit Februar 2021 wieder kurzzeitig unter 40'000 Franken fallen zu lassen. (win)