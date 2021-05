Sunrise UPC bringt 5G-Internet für Gemeinden ohne Glasfaser- oder UPC-Giganetz

10. Mai 2021 - Sunrise UPC hat ein Breitband-Internet-Angebot für Gemeinden lanciert, wo kein Glasfaser- oder Kabelanschluss vorhanden ist. Die Kunden surfen dabei zuhause über das 5G-Netz von Sunrise.

Mit einem seinem Internet-Angebot will Sunrise UPC auch diejenigen Haushalte erreichen, die weder über Glasfaser noch über das UPC Giganetz ins Internet können. Ab dem 10. Mai 2021 bietet Sunrise UPC betroffenen Haushalten in über 26 Gemeinden Internet via 5G für Zuhause. Das Angebot gilt für folgende Gemeinden: Aesch (BL), Altstätten (SG), Arlesheim (BL), Belp (BE), Binningen (BL), Brunnen (SZ), Buchs (SG), Dübendorf (ZH), Grenchen (SO), Herzogenbuchsee (BE), Langenthal (BE), Lyss (BE), Meiringen (BE), Münsingen (BE), Muttenz (BL), Neuhausen am Rheinfall (SH), Nidau (BE), Oberwil (BL), Reinach (BL), Romanshorn (TG), Schaffhausen (SH), Spreitenbach (AG), Suhr (AG), Thayngen (SH), Wil (SG) und Würenlos (AG). In einer weiteren Phase wird das Angebot auch auf die Romandie und das Tessin ausgedehnt.We Home S bietet einen Up- und Download von bis zu 100 Mbit/s zu einem Preis von 55 Franken (40 Fr. für die ersten 24 Monate) pro Monat, während We Home M für monatlich 75 Franken (45 Fr. für die ersten 24. Monate) einen Up- und Download von bis zu 500 Mbit/s bietet. Das grösste Abo, We Home L, kostet 95 Franken (49 Fr. für die ersten 24 Monate) und bietet bis zu 10 Gbit/s Up- und Download-Geschwindigkeit. Das Angebot kann während 1 Monat kostenlos getestet werden. Die Kunden erhalten die Sunrise Internet Box 5G beziehungsweise die Sunrise Internet Outdoor Box 5G kostenlos als Leihgerät. (luc)