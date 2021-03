Die 10 beliebtesten Gratis-Apps für Videos

19. März 2021 - Für die Bearbeitung oder Konvertierung von Videos liegen im Freeware-Bereich unzählige höchst leistungsfähige Anwendungen vor. Wir stellen jene 10 Gratis-Tools vor, die in den vergangenen Wochen am meisten aus unserer Freeware-Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen stand bei den Video-Anwendungen einmal mehr DaVinci Recode an der Spitze der Download-Charts, eine umfassende Post-Produktionslösung mit vielen Profi-Features. Auf den weiteren Rängen folgen Der Open-Source-Multimediaplayer Video LAN Client (VNC) sowie Shotcut, eine vielseitige Video-Schnittlösung.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Apps für Videos präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)