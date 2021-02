Linkedin soll mit Marketplaces neuen Service für Freelancer bieten wollen

(Quelle: Linkedin)

22. Februar 2021 - Mit Marketplaces soll Linkedin einen neuen Service lancieren wollen, mit dem Freelancer ihre Dienste anbieten und ihre Bezahlung über ein integriertes Wallet erhalten sollen.

Microsoft soll an einem neuen Service für sein berufliches Netzwerk Linkedin arbeiten. Wie "The Information" mit Bezug auf zwei nicht näher genannte Quellen berichtet , soll dieser Marketplaces heissen und sich an Freelancer richten, die damit ihre Dienste sollen anbieten können. Unternehmen sollen gleichzeitig rasch in der Lage sein, einen Freelancer für ihre Bedürfnisse zu finden und zu buchen. Die neue Plattform soll ausserdem über ein integriertes Wallet verfügen, über das die Freelancer ihre Dienste direkt abrechnen können.Mit Marketplaces soll Microsoft ähnliche Dienste wie etwa Upwork oder Fiverr konkurrenzieren wollen, wobei der Branchengigant mit Linkedin auf eine Basis von rund 740 Millionen Nutzern zurückgreifen kann. Mit Profinder gibt es bei Linkedin bereits einen Service, über den Unternehmen mit verfügbaren Projektmitarbeitern in Kontakt treten können, Marketplaces soll den Prozess zum finden und anheuern von Freelancern aber nochmals deutlich vereinfachen. (luc)