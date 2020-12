Lenovo Schweiz lanciert CO2-Offset-Service

(Quelle: Lenovo)

14. Dezember 2020 - Kunden von Lenovo Schweiz können sich künftig am Klima-Aktionsplan des Unternehmens beteiligen. Beim Kauf eines Notebooks der ThinkPad-X-Serie lässt sich eine CO2-neutrale Produktion sicherstellen.

Der CO2-Offset-Service sei einfach zu implementieren, da er an die gekaufte Hardware gebunden ist, so Lenovo. Der Kunde bezahlt für die Kompensation direkt beim Kauf der Geräte. Die so geleistete Kompensation basiert auf einer realistischen Emissions-Schätzung pro Produkt, unter Berücksichtigung von Produktion, Versand und einem typischem Nutzungszyklus von fünf Jahren."Lenovo ist sich seiner Verantwortung beim Thema Nachhaltigkeit bewusst und engagiert sich bereits in über 170 Projekten weltweit", erklärt Verena Peter, 4P Market Lead Switzerland bei Lenovo. "Im Zuge des Lenovo Klima-Aktionsplans werden ständig neue Möglichkeiten zur Reduktion des CO2-Ausstosses in Erwägung gezogen und, sofern es unseren Anforderungen entspricht, implementiert. Mit dem CO2-Offset-Service erfüllen wir auch einen Wunsch unserer Kunden in der Schweiz, die grossen Wert auf eine intakte Umwelt legen."Mehr Informationen zu Lenovos Product-Carbon-Footprint-Strategie gibt es als PDF zum Download . (luc)