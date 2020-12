Samsung Pay nun auch für Postfinance-Kunden verfügbar

(Quelle: Samsung)

8. Dezember 2020 - Kunden von Postfinance können ab sofort die kontaktlose Bezahllösung Samsung Pay nutzen. Zahlungen am Kassenterminal oder online können mit dem Smartphone oder der Galaxy Watch kontaktlos und ohne PIN-Eingabe vorgenommen werden.

Besitzer einer Kredit- oder Prepaid-Karte von Postfinance können neu Samsung Pay als kontaktlose, mobile Bezahllösung nutzen. Dafür müssen sie lediglich ihre Karte in der Samsung Pay App hinzufügen. Mit Samsung Pay können Zahlungen kontaktlos mit dem Smartphone oder der Galaxy Watch vorgenommen werden – bezahlt wird ohne PIN-Eingabe am Zahlterminal. Kunden- und Mitgliedskarten können auf Samsung Pay abgespeichert werden und auch für Online-Einkäufe steht Samsung Pay zur Verfügung."Mit diesem Schritt sind nun praktisch alle Prepaid- und Kreditkarten des Schweizer Marktes Samsung-Pay-fähig", sagt Dario Casari, Country Manager bei Samsung Schweiz. "Insbesondere in einer Zeit, wo Hygienemassnahmen wichtiger sind denn je zuvor, bietet die kontaktlose Lösung eine einfache und sichere Alternative zu Bargeld." (luc)