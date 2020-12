Mehr Online-Shopping beim Einkauf von Weihnachtsgeschenken

(Quelle: Pixabay)

4. Dezember 2020 - Gemäss einer Studie will fast jeder Vierte diese Weihnachten weniger Geschenke einkaufen. Wer Geschenke kauft, macht dies bevorzugt via Internet.

Herr und Frau Schweizer werden diese Weihnachten weniger Geschenke kaufen und die Einkäufe vorwiegend über Online-Shops tätigen. Zu diesem Schluss kommt eine im Auftrag von Digitec und Galaxus durchgeführte Studie.So erklärte rund ein Viertel der Befragten, sie würden aufgrund der Pandemie dieses Jahr weniger Geschenke kaufen als im letzten Jahr, während bei zwei Dritteln das Kaufverhalten dadurch nicht beeinflusst wird. Auf die Frage, ob Geschenke voraussichtlich vor allem online oder im Geschäft besorgt werden, gaben 32 Prozent an, sie würden vor allem online einkaufen. 30 Prozent geben hingegen dem Geschäft den Vorzug und 15 wollen heuer gar keine Geschenke einkaufen. Bei Digitec Galaxus geht man derweil davon aus, dass in den Wochen vor Weihnachten mindestens 50 Prozent mehr Bestellungen eingehen als zur gleichen Zeit im Vorjahr. Fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer erklärte ausserdem, mit dem Geschenkeinkauf bereits im November oder davor begonnen zu haben. 44 Prozent wollen die Einkäufe im Dezember tätigen, wovon 7 Prozent erst kurz vor Weihnachten.Ebenfalls interessant: Schnäppchentage wie Black Friday oder Cyber Monday werden von fast jedem zweiten für Einkäufe genutzt. Jeder Dritte nutzte die Aktionstage stärker oder in ähnlichem Mass wie in den vergangenen Jahren. Die Mehrheit von 53 Prozent verzichtet derweil auf Einkäufe während den Schnäppchentagen.Im Rahmen der vom Marktforschungsinstitut GfK Mitte November durchgeführten Studie wurden 501 Personen befragt. (rd)